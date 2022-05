Soudan du Sud : premiers cas de choléra détectés depuis 2017, un mort

Le Soudan du Sud n'avait plus connu de choléra depuis décembre 2017 et les derniers cas recensés d'une épidémie déclarée en juin 2016 qui avait fait 436 morts (pour plus de 20.000 cas recensés).

Le plus jeune pays du monde, qui a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, est en proie aux violences armées depuis des années et a connu en 2021 et 2022 ses pires inondations depuis des décennies, déplaçant des millions de Sud-Soudanais qui vivent dans des conditions souvent insalubres.

Infection diarrhéique aiguë provoquant une déshydratation parfois mortelle, le choléra se contracte par l'absorption d'eau ou de produits alimentaires contaminés.

Selon les estimations, il y a chaque année dans le monde entre 1,3 millions et 4 millions de cas de choléra, causant entre 21.000 à 143.000 décès.