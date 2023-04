Soudan : chronique d’une guerre annoncée

Les combats à l’arme lourde qui ont débuté samedi 15 avril dans les rues de Khartoum et de plusieurs autres villes du pays ont déjà fait près de 100 morts et plusieurs centaines de blessés civils. Barricadés chez eux, les habitants font face à des coupures d’eau et d’électricité, sous un soleil écrasant. Les rares épiceries et boulangeries ouvertes manquent de tout et la pénurie de nourriture s’annonce alors que le ramadan touche à sa fin. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) signale que la situation dans les hôpitaux se dégrade également. Les stocks de sang et les équipements de transfusion disponibles ne peuvent plus répondre aux besoins des blessés.