Soudan : accord sur un cessez-le-feu de 24 heures après les violents combats

L'armée soudanaise et le groupe paramilitaire qu'elle affronte depuis samedi, notamment dans la capitale Khartoum, ont accepté la mise en place d'un cessez-le-feu de 24 heures à partir de mardi soir, annonce l'agence de presse Reuters.

Les affrontements entre les unités de l'armée fidèles au général Abdel Fattah el Bourhan et les Forces de réaction rapide (FSR), jusque-là alliées, ont fait au moins 185 morts et plus de 1.800 blessés, selon l'émissaire de l'Onu au Soudan, qui a alerté sur le risque d'une grave crise humanitaire susceptible de faire s'effondrer le système de santé du pays.