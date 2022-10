Soudan : 150 morts en deux jours de combats entre tribus rivales

Au début de ces violences, les Haoussas s’étaient mobilisés à travers tout le Soudan, s’en prenant à des bâtiments publics pour faire entendre leur voix alors qu’ils se disent discriminés par la loi tribale ancestrale. Cette coutume interdit aux Haoussas, arrivés les derniers dans le Nil Bleu, de posséder la terre, ce qu’ils contestent. La question de l’accès à la terre est très sensible au Soudan, l’un des pays les plus pauvres au monde, où l’agriculture et l’élevage représentent 43% des emplois et 30% du PIB. Dans un pays où de très nombreuses armes sont en circulation du fait des guerres et insurrections locales à répétition, elle crée souvent des tensions meurtrières.

Depuis le putsch mené le 25 octobre 2021 à Khartoum par le chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, les violences entre tribus connaissent une recrudescence du fait, disent les experts, du vide sécuritaire créé par le coup d’Etat. Les Soudanais qui manifestent chaque semaine depuis près d’un an contre le putsch appellent désormais dans leurs défilés à "l’unité" et à "la fin du tribalisme".

La semaine dernière, cinq personnes ont été tuées dans des heurts tribaux au Kordofan-Ouest, un autre Etat du sud du Soudan. Après la flambée de violence de l’été dans le Nil Bleu, dignitaires tribaux et pouvoir militaire s’étaient engagés à régler les différends tribaux. Sans toutefois y parvenir. Entre janvier et août, les conflits tribaux avaient déjà fait plus de 370 morts et 177.000 déplacés, selon l’ONU.