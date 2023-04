Soudal Quick-Step sans Julian Alaphilippe à la Flèche Brabançonne

Julian Alaphilippe ne figure pas dans la sélection Soudal – Quick-Step pour la Flèche Brabançonne. Le Français dont la dernière course disputée fut le Tour des Flandres (51e) devrait donc, sauf changement de programme, faire son retour à la compétition dimanche sur l’Amstel Gold Race avant de disputer Liège-Bastogne-Liège le dimanche suivant aux côtés de Remco Evenepoel.

Décevante sur les Classiques flandriennes et sur Paris-Roubaix, l’équipe Soudal se présentera donc sans stars au départ de la Flèche Brabançonne, traditionnel trait d’union entre les Classiques pavées et les Ardennaises.

La formation belge misera notamment sur l’Italien Andrea Bagioli et le Suisse Mauro Schmid, tous deux en bonne forme lors du dernier Tour du Pays basque, pour tenter de décrocher une victoire. Rémi Cavagna, Dries Devenyns, Jannik Steimle, Martin Svrcek et Stan Van Tricht complètent la sélection.

"On est présent avec une équipe forte, un mix de jeunesse et d'expérience. On disposera de plusieurs options et on est prête à jouer ces cartes pour réaliser une belle course", estime le directeur sportif Tom Steels, plutôt confiant.