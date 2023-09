Soudal Quick-Step réalise le triplé au Tour de Slovaquie grâce à Andrea Bagioli et atteint le cap des 50 victoires en 2023

Après Rémi Cavagna et Tim Merlier, c'était au tour d'Andrea Bagioli d'offrir une victoire à l'équipe belge Soudal Quick-Step sur les routes du Tour de Slovaquie ce vendredi. Cette troisième victoire d'étape consécutive pour la formation Soudal Quick-Step est aussi la 50e du Wolfpack cette saison.

Le puncheur italien s'est montré le plus rapide d'un petit groupe d'échappés pour s'imposer au sprint au terme d'une troisième étape disputée entre Ružomberok et Martin sur la distance de 171.6 kilomètres. Il a devancé son compatriote Michele Gazzoli (Astana) et le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ). Le Français Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) a terminé 4e et conserve le maillot de leader, qu'il porte depuis sa victoire dans la 1e étape.

Ces quatre coureurs se sont détachés dans les cinq derniers kilomètres et ont terminé avec 3 secondes d'avance sur un groupe emmené par le Slovaque Lukas Kubis (Dukla Banska Bystrica) qui complète le top 5 de cette étape qui présentait trois cols de 1re catégorie dans la première moitié et une bosse de 3e catégorie à 11 km de l'arrivée.

Le premier Belge est Bert Van Lerberghe (Soudal Quick-Step), 33e à 25 secondes. Bagioli a signé à 24 ans la 6e victoire de sa carrière, la seconde cette année après son succès dans la 5e étape du Tour de Wallonie en juillet. Cette 67e édition s'achèvera dimanche à l'arrivée de la 5e et dernière étape à Puchov. On connaîtra alors le successeur au palmarès du Tchèque Josef Cerny.