Soudal Quick-Step envoie un paquet de grimpeurs pour épauler Remco Evenepoel sur le Tour de Catalogne

Quasiment un mois après sa victoire sur l'UAE Tour, Remco Evenepoel s'apprête à disputer, dès lundi prochain, sa troisième course à étapes de la saison, le Tour de Catalogne.

Pour sa première sur les routes espagnoles cette année, le Champion du Monde sera entouré par de nombreux grimpeurs. Son équipe, Soudal Quick-Step, a décidé d'envoyer Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Fausto Masnada, Ilan Van Wilder, Pieter Serry et Louis Vervaeke. Seuls les deux derniers cités étaient déjà aux côtés du jeune Belge aux Emirats Arabes Unis.

L'Espagne est un pays qui réussit bien à Remco Evenepoel, puisqu'il y a remporté son premier Grand Tour, la Vuelta, en 2022, ainsi que le Tour de Burgos et deux éditions de la Clásica San Sebastián.

Ses principaux adversaires sur la Volta Ciclista a Catalunya seront le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma), récent vainqueur de Tirreno-Adriatico, le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers), absent des pelotons depuis près de deux mois, ou encore le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates).

"Nous avons une équipe solide, expérimentée et en pleine confiance, a développé le directeur sportif de l'équipe belge Klaas Lodewyck. Nous espérons que le Tour de Catalogne sera un bon test pour savoir où nous en sommes après notre récent camp d'entraînement en altitude. Notre objectif ? Une victoire d'étape, et être en bagarre pour une bonne place au classement général. Nous espérons être présents dans les moments décisifs de la course, dans l'état d'esprit du Wolfpack."