Soudal Quick-Step à la croisée des chemins pour bâtir une équipe compétitive en 2024

Reste enfin, une salve de jeunes coureurs, tous entre 22 et 25 ans qui attendent de connaître leur avenir (Mauri Vansevenant, Stan Van Tricht, Ethan Vernon, Mauro Schmid, Andrea Bagioli). Certains seront reconduits, d’autres pas.

Andrea Bagioli aurait des estimateurs chez Lidl-Trek et pourrait faire de la place à d’autres espoirs du cyclisme. On pense notamment à deux ressortissants de l’équipe de développement (Soudal Quick-Step Devo Team), les Belges Gil Gelders (20 ans) et William Junior Lecerf (20 ans). À voir si le grand saut chez les professionnels sera acté dès 2024.

Le jeune Français de l’équipe Vendée U Antoine Huby (22 ans) a également tapé dans l’œil de l’équipe Soudal. Deuxième de Liège-Bastogne-Liège Espoirs, il pourrait débarquer l’an prochain.

Pour faire place aux renforts et aux jeunes, plusieurs coureurs qui ne semblent pas prioritaires pourraient donc sauter. On pense notamment à Josef Cerny, Jannik Steimle, Bert Vanlerberghe et James Knox.

Les dossiers sont multiples, certains ont déjà été réglés, d’autres sont plus épineux et méritent plus de temps pour être résolus. Une chose est sûre, Patrick Lefevere aura du pain sur la planche dans les prochaines semaines pour garder une équipe compétitive au vu de la saison prochaine.