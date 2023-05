Soudal Open – Retour "à la maison", cette semaine, pour deux stars du golf belge, Nicolas Colsaerts et Thomas Detry

Mais "la maison", c’est toujours la Belgique, pour Thomas Detry. Et revenir jouer au pays lui fait bien sûr très plaisir. Si jamais il pouvait gagner son premier grand tournoi professionnel cette semaine, du côté d’Anvers, le scénario serait carrément parfait. "Je vais jouer sans aucune pression, même si j’ai évidemment envie de bien faire. Ma vie a changé, j’ai une femme anglaise, je vis à Dubaï, je joue pas mal sur le circuit américain. Je ne suis pas souvent en Belgique, et cela fait du bien de remettre les pieds sur le sol belge, là où j’ai grandi. De manger un bon américain-frites. Et de pouvoir jouer devant mes amis et mes fans, c’est encore plus chouette. Je pense que la plupart des gens qui viendront cette semaine me voient plutôt derrière un écran, d’habitude. Ce tournoi, on l’attend tous avec impatience".

D’autant que les relations entre un golfeur belge et ses supporters sont particulières. "C’est un peu délicat, parce qu’on voyage en permanence, et on n’a pas vraiment de contact direct avec eux, toutes les semaines, comme peuvent en avoir des joueurs de football. Mais finalement, il y a pas mal de Belges un peu partout dans le monde. J’en vois souvent aux Etats-Unis, qui viennent me dire bonjour. Et puis, on garde un noyau dur de fans. Beaucoup de gens m’envoient des messages pour me supporter, qu’ils soient en Belgique ou de l’autre côté de l’Atlantique."