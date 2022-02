"Soudain l’été dernier" : toutes les vérités ne sont pas bonnes à révéler

L’histoire se passe en 1937 à la Nouvelle-Orléans. Violette Venable, une riche veuve, propose de financer un hôpital public, à la seule condition que le Dr Cukrowicz, interprété par Montgomery Clift, pratique une lobotomie sur sa nièce, Catherine Holly, incarnée par Elizabeth Taylor. Celle-ci séjourne en hôpital psychiatrique suite au décès mystérieux de son cousin, Sébastien Venable, poète et fils de Mrs Venable. La version de la mort donnée par la jeune fille paraissait tellement invraisemblable aux yeux de sa tante qu’elle a décidé de l’interner. Au fur et à mesure des entretiens avec le Dr Cukrowicz, Catherine retrouve peu à peu la mémoire et des souvenirs qui auraient dû rester enfouis remontent peu à peu à la surface, révélant une vérité qu’il aurait été préférable de garder cachée…