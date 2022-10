Souci technique sur scène pour l’avion d’Iron Maiden

Après avoir joué plus de 2000 concerts au cours de sa carrière, Iron Maiden peut encaisser n’importe quel incident technique. Le concert au DCU Center de Worcester dans le Massachusetts ce 17 octobre n’a pas fait exception à la règle.

Tous les soirs, dans le cadre de la tournée actuelle Legacy Of The Beast, une réplique à 90% de l’avion Supermarine Spitfire apparaît et passe au-dessus des musiciens pendant le morceau " Aces High ". Mais l’avion avait visiblement un coup de mou et il a dû faire un atterrissage d’urgence dans les bras des roadies qui ont rattrapé le modèle gonflable sans que le groupe ne soit perturbé.