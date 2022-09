SOS pouvoir d’achat : 170 repair cafés à Bruxelles et en Wallonie pour vous aider à réparer plutôt que jeter

On achète, on jette et on rachète... La machine de la consommation tourne à plein régime.

Dans l’économie actuelle, beaucoup d’équipements ne sont pas vraiment conçus pour être réparés : vendus très bon marché, difficiles à démonter, sans pièce de rechange disponible, etc. Certains sont même conçus pour tomber en panne au bout de deux ou trois ans. On appelle cela l’obsolescence programmée.