SOS inceste : "Depuis le confinement, nous avons dix nouveaux cas chaque semaine"

"Il existe des centres d’accueil d’urgence", dément Marie-Colline Leroy, secrétaire d’État à l’Egalité des genres, à l’Egalité des chances et à la Diversité (Ecolo). "En 2017, le premier centre d’urgence pluridisciplinaire dans lequel on retrouve des psychologues, des infirmiers et la police a été créé. C’est un centre attenant aux hôpitaux, soutenu et encadré par le parquet de chaque province de Belgique. Quand une victime arrive, elle y est en sécurité et prise en charge 7 jours sur 7 par des personnes compétentes et formées à l’écoute, y compris à l’écoute des enfants."

"En 2017, il y en avait un. Aujourd’hui, il y en a 10 et on en veut 14 dans le futur. Nous lancerons une campagne d’information en novembre."

"Ce n’est pas ce dont on parle. Ils servent à porter plainte et à faire des examens gynécologiques", répond Pascale. "Quand on tombe comme moi je suis tombée, on a besoin d’une prise en charge médicale adaptée". C’est-à-dire d’une prise en charge sur le long terme, ce qui n’est pas le cas dans les centres d’urgence chargés de s’occuper de la victime lorsqu’elle est en train de subir des violences sexuelles. D’où l’importance, déclare Marie-Colline Leroy de continuer à investir dans la santé mentale.