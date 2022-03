Sortir un livre, un passage obligé pour les youtubeurs ?

Les youtubeurs sont de plus en plus nombreux à sortir leur livre ou leur bande dessinée. A l'occasion de cette semaine du livre à la RTBF, on s'est posé une question : ces bouquins apportent-ils une réelle plus-value par rapport au contenu vidéo de leur auteur ou cachent-ils une simple stratégie marketing pour élargir leur communauté ?

Le livre de développement personnel de Lena Situations, le livre de jeux de Pierre Croce, les recettes de cuisine de Benjamin Verrechia, le livre sur les diktats des magazines féminins de Natoo ou encore la BD de Cyprien,... Les exemples de gros youtubeurs qui se sont lancés dans l'écriture ne manquent pas.

Un secteur en bonne santé

Le secteur du livre se porte plutôt bien ces derniers temps. En 2021, le marché du livre neuf (en dehors des livres numériques) en Belgique francophone a progressé de 19,7% par rapport à 2020. Et parmi l’énorme offre littéraire (il y a eu 68 047 titres vendus l’an dernier, tous genres confondus), une tendance qui semble bien se confirmer : les youtubeurs et influenceurs sont de plus en plus nombreux à sortir leur bouquin.

Il suffit de prendre l’exemple de Léna Situations pour réaliser le potentiel de ce genre de sortie. La youtubeuse a cartonné avec "Toujours plus, + = -", un livre qu'elle présente comme une sorte de guide de vie pour les jeunes de sa génération "pour dire non à la déprime, la morosité et la spirale du négatif". Et on peut dire que le bouquin a trouvé son public puisque la jeune femme a détrôné les plus gros vendeurs de best-sellers comme Marc Levy ou Guillaume Musso au classement des meilleures ventes, seulement trois semaines après la sortie du livre.

Une communauté déjà acquise

L’avantage pour les éditeurs, c’est que le succès de ce genre de livre est relativement anticipable. "Les influenceurs suscitent déjà un intérêt, ils ont déjà une communauté composée de nombreux followers, explique Patrick Moller, directeur du distributeur d’une grande maison d’édition. Les éditeurs peuvent donc anticiper les ventes en fonction du nombre d’abonnés du youtubeur qui sort son livre, contrairement au premier roman d’un écrivain dont on n’est jamais sûr du succès".

De son côté, le youtubeur profite d'une nouvelle visibilité : en tête de rayon dans les librairies, par exemple. C'est donc un nouveau canal via lequel il peut potentiellement élargir son public et pousser de nouveaux lecteurs à venir s'abonner à sa chaîne. "Si le travail éditorial est bon, cela peut aboutir à un vrai succès", ajoute Patrick Moller. Bref, tout le monde y voit un intérêt, à condition que le livre se vende.

Bien-être et pratique

Quant aux sujets abordés par les influenceurs, il s'agit principalement de livres basés sur l'expérience pratique : que ce soi du développement personnel, des conseils de vie, ou encore des recettes de cuisine. "On n'est moins sur des romans ou sur des longues histoires", constate Patrick Moller (à l'exception des bandes dessinées, comme celles de Cyprien, John-Rachid ou encore Léopold Lemarchand).

Ce type de livre basé sur l'expérience de vie accentue le lien déjà très étroit entre les influenceurs et leur communauté. Grâce à l'objet qu'est le livre, les fans peuvent matérialiser leur adhésion à cette communauté, et se sentir encore plus proche de leurs youtubeurs préférés.

Mais si le phénomène est bien présent, il semble ne pas s’inscrire sur le long terme. "On se rend compte qu’il y a souvent un pic des achats de followers au moment de la sortie, mais les ventes ont tendance à fortement baisser après deux ou trois mois, et les livres finissent par se fondre dans la masse du reste de l’offre littéraire". Les youtubeurs accompagnent d’ailleurs souvent la sortie de leur livre avec une vidéo pour en faire la promotion.

Proposer à un youtubeur d'écrire un livre ne donne donc pas forcément l'assurance d'un succès pour un éditeur. Cela dépendra de différents facteurs : du youtubeur en question, de l'ampleur et de la fidélité de sa communauté, de la manière dont il le promotionne, et surtout (et cela reste la base) du sujet du contenu et de la qualité du livre. Et oui, il n'y a pas de secret, même quand on est youtubeur!