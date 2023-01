Sortir du 'syndrome du sauveur' : les conseils pour prendre soin des autres sans s’épuiser

Annick Taquet-Assoignons prend l’exemple de la forêt.

C’est comme si on avait une belle forêt (intérieure) et on coupe les arbres pour aider les autres. Puis, on leur donne les arbres. Et à un moment donné, […] il y a déforestation. Quand l’hiver approche, il n’y a plus d’arbres pour se réchauffer, pour se protéger.