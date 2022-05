"Sortir du bois", l’association qui reloge des SDF, reçoit le prix fédéral de la lutte contre la pauvreté

Il arrose son potager, prend soin de son habitat. Cela fait 5 mois que Christophe Stassen vit dans une petite caravane, installée sur le terrain d’une église dans le quartier Saint-Léonard à Liège. Avant cela, il vivait dans la rue. "Je me suis retrouvé SDF il y a deux ans," raconte-t-il "Il y a des potes qui m’ont hébergé à gauche, à droite. J’ai aussi vécu dans le bois. Vous êtes obligé de faire du feu pour ne pas avoir froid en hiver. Vous avez une petite gamelle et vous faites à manger comme vous le pouvez."

Christophe Stassen est logé gratuitement. Il paie seulement quelques dizaines d’euros par mois pour l’électricité, l’accès à l’eau et Internet. "Depuis que je suis ici, je me sens comme le plus heureux des papes, je me sens en liberté."

C’est l’association "Sortir du bois" qui rend possible l’installation de Christophe. Elle a été créée pendant le confinement il y a deux ans. Douze personnes ont été relogées depuis, principalement dans des caravanes. "Les caravanes ont l’avantage de ne pas avoir de payement de loyer," explique Sophie Bodarwé, bénévole à l’association "Sortir du bois" "C’est une première étape vers le logement. Ça permet aux personnes d’apprendre à repayer quelque chose petit à petit. L’étape suivante, si la personne le souhaite, pourrait être de trouver un logement."

L’association "Sortir du bois" a reçu ce 30 mai le prix fédéral de la lutte contre la pauvreté. Actuellement, les terrains sur lesquels les caravanes sont installées appartiennent à des particuliers. Les membres de l’association espèrent que la ville de Liège répondra à leurs sollicitations et mettra à disposition des terrains communaux. En Cité Ardente, près de 700 personnes sont sans domicile fixe.