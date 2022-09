Sortir des sans-abri de la rue : reloger ne coûte pas plus cher

Ces calculs ont permis de déterminer le coût sociétal du "sans-chez-soirisme" actuel et l’ont comparé au coût du relogement. Conclusion : "Ces coûts sont équivalents et se situent dans les deux cas entre 30.000 et 70.000 euros par personne et par année", explique Justine Carlier, économiste en charge de l’étude, "nous souhaitons donc, avec cette étude, montrer aux politiques et à la société qu’il suffirait que les moyens soient investis autrement".