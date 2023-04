" Sortir avec une noire, c’est comme la roue de secours "

C’est ce que l’on peut entendre dans un des nombreux TikTok de Story Privée ! Ophélie et son amie Aliyah discutent de leur quotidien et des expériences qu’elles peuvent vivre avec les garçons en tant que jeunes filles noires.

Elles expliquent que, souvent, les garçons qui sortent avec des filles de couleur de peau plus foncée reçoivent des remarques dénigrantes sur leur copine, et mettent fin à la relation à cause de ça : " Tu peux avoir des métisses, des filles claires, qu’est-ce que tu fais avec une noire ? "

Lassées de cette situation inconcevable, Ophélie et Aliyah témoignent de ce genre de comportement que, malheureusement, beaucoup d'ados de leur âge, subissent au quotidien...

Ce type d’anecdote, c’est ce que les jeunes peuvent partager librement entre eux en participant à Story Privée.

Un endroit safe dans lequel les jeunes peuvent s’exprimer

En effet, Story Privée c’est l’histoire, ou plutôt ce sont les histoires, d’adolescents, venant de tout horizon et ayant tous des parcours différents, discutant de sujets qui les touchent, eux, au quotidien.

Que cela parle d’amour à sens unique, d’amitié brisée, de pression familiale, de discrimination, de coming out ou encore d’écoles strictes et d’avenir incertain… Les moments de partage, récoltés et diffusés sur TikTok par Story Privée, dévoilent les grands sujets de la vie des adolescents, à travers leurs vécus et ressentis, et ce depuis déjà presque un an !

Mais heureusement, cela ne parle pas toujours de mauvaises expériences ! Certains ados racontent leurs meilleures techniques de lover, les rencontres insolites qu’ils font sur les réseaux sociaux, ou débattent carrément des pires clichés chez les stars de téléréalités. Il y en a donc pour tous les goûts ! D’ailleurs, selon Aymen et Ayoub : " Chaque créature de Dieu est belle. Y a juste des gens... c’est pas trop notre style ! "