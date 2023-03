Sorties musicales, interviews exclusives, concerts à ne pas manquer : l’essentiel de l’actu musicale de la semaine

Loin du post-punk survolté que l’on associe généralement à la ville de Londres, deathcrash a fait de la sobriété son terrain de jeu. Aujourd’hui, le groupe de slowcore est tout simplement l’un des éléments les plus singuliers d’une scène londonienne qui ne cesse de nous émerveiller. Moins d’un an après "Return", leur somptueux premier disque, deathcrash revient avec "Less", un deuxième album qui embrasse une esthétique minimaliste lente et radicale. Une rencontre à découvrir en profondeur juste ici.