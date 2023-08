Sorties jeux vidéo : un mois d’août très chargé (surtout avec Baldur’s Gate III)

Cocorico pour Baldur’s Gate III : la version définitive du dernier bébé du studio belge Larian Studios sort demain sur PC ! Le RPG de l’année, voire carrément le GOTY, réserve de nombreuses surprises pour les joueurs : plus de 170 heures de cinématiques, plus de 600 sorts, des tonnes de détails pour la création de votre personnage et surtout… plus de 17.000 fins possibles à découvrir.

Baldur’s Gate III sort demain, jeudi 3 août, sur PC et le mercredi 6 septembre sur PS5. Pas encore de date pour Xbox Series.