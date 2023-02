Sorties jeux vidéo : pour février, on tombe amoureux !

On traverse le continent pour arriver en Asie et plus précisément au Japon. Like A Dragon : Ishin est le dernier titre en date à débarquer chez nous. On l’aura remarqué, il s’agit clairement d’un Yakuza à l’époque Edo où les personnages ressemblent un peu trop aux personnages de la série des Yakuzas. Le scénario vous dépose à l’époque où la fin des samurai est proche. Même si la bande-annonce veut dépeindre un thriller d’action-aventure historique, il est évidemment certain que nous retrouverons le ton sarcastique et humoristique des Yakuzas.



Like a Dragon : Ishin! sort le 21 février et sera jouable sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et PC.