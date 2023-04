Sorties jeux vidéo : pour avril, du post-apo, des Jedi et la surprise du chef !

Meet Your Maker est un jeu de construction et de pillage à la première personne post-apocalyptique où chaque niveau est conçu par les joueurs. Ça se joue en solo ou en co-op ! Vous incarnez "le Gardien de la Chimère", le résultat d’une expérience mystérieuse créée pour sauver la Terre. Entre action et stratégie, le jeu vous demandera de réaliser des avant-postes "mortels" et d’infiltrer ceux de vos ennemis. La bagarre, vous la vouliez, vous allez l’avoir.

Meet Your Maker sort le 4 avril (demain !) et sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.