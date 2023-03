Sorties jeux vidéo : notre sélection pour le mois de mars !

Six ans après la catastrophe biologique de Raccoon City, l’agent Leon S. Kennedy, l’un des survivants de la catastrophe, a été envoyé pour secourir la fille du président qui a été kidnappée. En suivant sa piste, il atteint une ville européenne isolée où ses habitants souffrent d’une terrible maladie. Ainsi commence cette histoire d’un sauvetage risqué et d’une terreur effrayante où la vie et la mort, la peur et la catharsis se croisent.

Pour les plus nostalgiques et ceux désirant découvrir une licence qui a révolutionné les jeux d’horreur, Capcom délivrera ainsi le remake de Resident Evil 4 le vendredi 24 mars sur PC, PS5 et Xbox Series !