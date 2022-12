Sorties jeux vidéo : les quatre titres à demander au Père Noël

Face au traitement assez fade et peu intéressant de l’univers Marvel par Square Enix, Marvel’s Midnight Suns semble briller ! Cela dit, attention à ce que le jeu ne tombe pas non plus dans la case "fan service" suite aux grands noms du MCU qui reviennent dans ce jeu vidéo. Marvel’s Midnight Suns propose un équilibre dans les combats car il ne suffit pas de frapper l’ennemi, non ! Comme Firaxis (les créateurs de XCOM) est derrière le projet, les combats et autres affrontements sont placés sous le signe de la stratégie. Attention à ne pas foncer tête baissée.



Comme Callisto Protocol, Marvel’s Midnight Suns est également disponible depuis aujourd’hui, le 2 décembre, sur les plateformes suivantes : Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.