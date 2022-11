Sorties jeux vidéo : les 4 BANGERS de ce mois de novembre

Et enfin, si le mois d’octobre et Halloween ne vous ont pas rassasié en jeux d’horreur, restez encore un peu car Supermassive Games vous a réservé son dernier opus de la série Dark Pictures : "The Devil In Me". Mais si, vous connaissez ces développeurs ! Ils ont réalisé Until Dawn, Little Hope (un des opus de la série Dark Pictures) ou encore, plus récemment, le jeu de l’été : The Quarry !

Dans "The Devil In Me", l’intrigue se déroule au cœur d’un hôtel en proie à un psychopathe. Une fois de plus, à vous de faire survire vos personnages dans un jeu narratif et à choix.

The Dark Pictures : The Devil In Me sort également le vendredi 18 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox ONE.