Sorties jeux vidéo : le mois de juin est clairement le meilleur de l’année 2023

La 16e fantaisie finale arrive à grands pas et, bon sang, qu’est-ce qu’il est attendu, lui aussi. Une équipe totalement différente du précédent opus qui avait récolté de très mauvaises critiques suite à son développement chaotique. Ici, derrière Final Fantasy XVI, on retrouve principalement les directeurs et producteurs de Final Fantasy XIV, le second MMORPG de la licence.

On incarnera Clive qui, contre vents et marées, tentera de refonder sa patrie, meurtrie par l’assaut d’armées ennemies. En termes de gameplay durant les combats, Square Enix a depuis longtemps dit adieu au mode tour par tour. Pour ce 16e opus, ce sera Ryota Suzuki (Devil May Cry 5) qui sera aux manettes. Du sang, des larmes et de l’heroic fantasy. Diantre, on a hâte.

Final Fantasy XVI sortira sur PS5 le jeudi 22 juin.