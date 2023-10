Sorties jeux vidéo : le mois d’octobre sera rempli de gros titres !

Après avoir compilé les nombreux feedbacks de joueurs en accès anticipé, les développeurs d’Insomniac Games sont prêts à délivrer officiellement le prochain Spiderman. Avec de nouvelles zones sont à découvrir (Brooklyn et le Queens) et un accent encore plus marqué sur la découverte, la liberté et l’exploration, Marvel’s Spiderman 2 sera sûrement le hit de l’automne.

Marvel’s Spiderman 2 sort le vendredi 20 octobre sur PlayStation 5.