Sorties jeux vidéo : en mai, fais ce qu’il te plaît mais joue surtout à Zelda

Faut-il encore le présenter ? L’enthousiasme est à son paroxysme pour la suite de Breath of the Wild ! La menace de Ganon est loin d’avoir été annihilée. Ganondorf himself renaît et ça ne sent pas bon pour Hyrule. On retrouvera donc Link qui évoluera sur des îles célestes avec un bras lui offrant de nouveaux pouvoirs et présentant ainsi de nouveaux éléments de gameplay comme de la construction, par exemple. Zelda semble appeler le meilleur soldat d’Hyrule et le supplie de la retrouver… Y arrivera-t-il ?

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sort ce vendredi 12 mai sur Nintendo Switch.