Sorties jeux vidéo : 4 titres à mettre dans votre sac de plage

Une nouvelle série Telltale pointe le bout de son nez ! Et cette fois-ci, la recette s’applique à la série de SF The Expanse, elle-même basée sur les romans de James S. A. Corey. TellTale, ce sont des jeux vidéo narratifs à choix où chaque choix a réellement un impact sur le déroulement du scénario. Plusieurs fins et embranchements sont donc possibles. Si le gameplay vous donne envie, sachez que Telltale a également réalisé des jeux dans l’univers de Batman et The Walking Dead.

The Expanse : a Telltale Series sortira le jeudi 27 juillet sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One.