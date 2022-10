Sorties d'octobre : quatre jeux vidéo qui vont procureront des frissons pour Halloween

Vous avez aimé Alien ? Vous allez adorer Scorn.

Soyons clairs, il s’agit d’un jeu axé horreur, survie et aventure en vue première personne. On se retrouve dans un environnement inconnu et clairement extraterrestre où on incarne une sorte de créature dont la peau a subi trop de bancs solaires. Cette créature devra trouver son chemin à travers des dédales organico-pourris. "Isolé et perdu dans ce monde onirique, vous explorerez diverses régions interconnectées de façon non linéaire.", peut-on lire dans la description Steam du jeu.

Développé par Ebb Software, le jeu sera une exclusivité PC et Xbox. Initialement prévu pour le 21 octobre, Scorn a été avancé d’une semaine pour finalement sortir le 14 octobre ! De quoi se démarquer d’autres jeux qui sont de plus en plus repoussés.