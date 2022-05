Sorties ciné : faut-il aller voir "Ténor", "Downton Abbey" et "Doctor Strange" ?

On retrouve au casting de ce film réalisé par Claude Zidi jr, le fils de Claude Zidi, Michelle Laroque et MB14, découvert en 2016 dans The Voice France. Ce dernier incarne le rôle d’un jeune étudiant en comptabilité, livreur de sushi à ses heures perdues et passionné par le rap. Un jour, il doit effectuer une livraison dans un opéra. Une confrontation entre deux milieux se produit, avant qu’ils convergent pour construire ensemble quelque chose de nouveau.

Assez prévisible, cette histoire n’apporte rien de nouveau en montrant le passage d’une personne d’un milieu à un autre. Toutefois, la manière dont il est mis en scène, la tendresse du jeu et le charisme de MB14 en font un bon film à regarder.