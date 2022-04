Sorties ciné : faut-il aller voir "Les Animaux Fantastiques 3" et "Qu’est-ce qu’on a TOUS fait au bon Dieu ?" ?

Ce film est le troisième volet de la saga française qui a pour thème le couple mixte et la cohabitation des différences culturelles au sein d’une même famille. Pour rappel, le premier film réalisé par Philippe de Chauveron, sorti en 2014, avait été le plus gros succès français au cinéma cette année-là.

Ce dernier épisode, montre un portrait authentique des familles ayant de la mixité en leur sein, avec "un humour un peu 'Muriel Robin le sketch de l’addition'". C’est ainsi que bien que cela soit une pente glissante, le film arrive à montrer les attaches aux croyances et aux perceptions, les conflits qui peuvent en découler mais aussi beaucoup d’amour et de volonté de faire persister les liens. En résumé, c’est un film qui témoigne que tout est possible avec l’amour.

"J’ai assisté à une avant-première publique et il y avait un grand nombre de jeunes gens d’origine diverse qui ont ri de bon cœur et qui ont même posé devant l’affiche en partant."