Sortie imminente de "Doctor Strange 2": ça coince en Arabie saoudite

L’Arabie saoudite tente de faire fléchir Disney pour couper la scène LGBTQI + dans Doctor Strange 2 dont la sortie mondiale est prévue début mai. Jusqu’à présent, l’entreprise américaine refuse toute modification. Sera-t-il alors interdit dans le royaume ?



Le film Marvel n’est apparemment pas interdit mais l’Arabie saoudite essaie d’amener Disney à couper la fameuse scène de 12 secondes qui fait référence au personnage lesbien, America Chavez, joué par l’actrice Xochitl Gomez, avec deux mamans dans le nouveau Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Selon Nawaf Alsabhan, superviseur général de la classification du cinéma en Arabie saoudite : "C’est juste qu’elle parle de ses mamans, parce qu’elle a deux mamans", a déclaré Alsabhan. "Et étant au Moyen-Orient, il est très difficile de passer quelque chose comme ça."

Mais Alsabhan a contesté les informations selon lesquelles le film aurait été purement et simplement censuré. Néanmoins, le Hollywood Reporter a déclaré qu’il y avait des informations non confirmées selon lesquelles le film avait également été interdit au Koweït et au Qatar, mais pas aux Émirats arabes unis.

Ce n’est en tout cas pas la première fois qu’un film Marvel tombe sous le coup des régulateurs saoudiens. En novembre, The Eternals, qui met en scène un couple gay, avait suscité des demandes de modification de la part des pays du Golfe, dont l’Arabie saoudite. Disney avait là aussi refusé d’effectuer les coupes et finalement, le film n’avait pas été projeté.

Pourtant, l’Arabie saoudite a levé une interdiction de plusieurs décennies sur tous les cinémas fin 2017, dans le cadre d’une série de réformes sociales dirigées par le prince héritier Mohammed bin Salman visant à moderniser le royaume profondément conservateur.

Rappelons que l’homosexualité est toujours considérée comme un crime capital en Arabie saoudite, avec l’interprétation stricte de la charia islamique comme base de son système judiciaire.