Sortie du nucléaire : une prolongation est possible moyennant une mise à jour des installations, selon l'AFCN

Accélérer la procédure

Si les réglementations ont été encore renforcées en 2020, c'est que "l'objectif principal était d'amener les anciens réacteurs au niveau de sûreté des plus récents - Doel 4 et Tihange 3. Les réacteurs de dernière génération remplissent déjà largement ces exigences, même s'il reste un certain nombre d'améliorations à apporter avant toute prolongation de leur exploitation en 2025."

Concrètement, explique le communiqué, Engie Electrabel "est le premier responsable de la sûreté de ses installations. Cela signifie qu'ENGIE Electrabel doit soumettre un dossier d'exploitation à long terme (LTO) avec un plan d'action correspondant à l'AFCN." Dans ce plan, Engie Electrabel va devoir expliquer de manière plus détaillée comment gérer la sûreté des sites, le vieillement de ceux-ci ainsi que les "facteurs humains à prendre en compte".

Des "exigences nécessaires" ou des "ajustements possibles"

Il faudra par ailleurs pourvoir au combustible nucléaire. Dans une note de septembre, Engie mentionnait la date de juillet 2022 au plus tard pour commander celui-ci afin qu'il soit disponible en 2025.

Sachant que le temps presse et que ce genre de travail n'a pas été encore fait pour Doel 4 et Tihange 3, l'AFCN voudrait accélérer la procédure et consulter Engie Electrabel dans les six mois qui vont suivre la décision prise par le gouvernement. A ce moment-là, il sera temps de distinguer entre les "exigences nécessaires" et les "ajustements possibles". Les unes correspond à ce sur quoi il faut urgemment travailler afin de se conformer à la loi. Les autres "sont des améliorations supplémentaires qui ne sont pas absolument nécessaires mais qui amélioreraient la sûreté, et pour lesquelles l’AFCN juge qu’un report limité de la mise en œuvre ne compromettrait pas la sûreté, si un arrêt prolongé des réacteurs nucléaires était problématique pour la sécurité d’approvisionnement."