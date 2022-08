Sortie du nucléaire : selon le personnel, prolonger les réacteurs Doel 3 et Tihange 2 serait tout à fait possible

Mais selon le personnel des centrales, Doel 3 et Tihange 2, des réacteurs plus anciens, peuvent également bénéficier d’une prolongation de leur durée de vie. Cependant, Doel 3 doit fermer à la fin du mois prochain et Tihange 2 en février de l’année prochaine. "Personne ne semble se rendre compte qu’avec la fermeture imminente de Doel 3 et Tihange 2, nous liquidons deux gigawatts d’électricité à faible émission de CO2. Un scénario incompréhensible en pleine situation de guerre, d’approvisionnement en énergie et de crise financière", peut-on lire dans la lettre ouverte du personnel. "Chaque kilowattheure produit localement ne doit pas provenir de Russie. Chaque kilowattheure produit avec peu de CO2 ne nuit pas au climat."