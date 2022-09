Sortie du nucléaire : la fermeture du premier réacteur belge Doel 3 aura lieu ce vendredi soir, en plein de doute lié aux prix de l’énergie

La vice-Première ministre écologiste Petra De Sutter s’est dite "choquée" par cette remise en cause du calendrier "à quelques jours de la mise à l’arrêt des opérations". Et Engie a répliqué par un tir de barrage. "Le réacteur va être mis à l’arrêt définitivement et n’a donc pas vocation à redémarrer", a expliqué à l’AFP une porte-parole de l’exploitant qui a souligné n’avoir reçu aucune demande du gouvernement en ce sens.

De son côté, l’AFCN n’a officiellement fermé aucune porte mais a répondu à Annelies Verlinden qu’une décision "très tardive" de prolongation du réacteur n’était "pas un signe de bonne gouvernance" et qu’elle ne pouvait "pas garantir qu’un scénario tardif et non préparé ne comporte pas de risque pour la sécurité nucléaire".

Des pro nucléaires devaient manifester à Doel dans la matinée pour réclamer le maintien du réacteur "dans un état opérationnel".