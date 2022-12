Sortie du nucléaire : la Commission des provisions nucléaires souligne le coût croissant du démantèlement

Les provisions totales réclamées à Engie s'élèvent donc à 3,3 milliards d'euros. Une somme que l'exploitant des centrales en Belgique juge exagérée. Le groupe prépare une contreproposition et si besoin, n'exclut pas un recours auprès de la Cour des marchés.

Mais selon Luc Dufresne, la hausse s'explique par la complexité du dossier sur le démantèlement des centrales nucléaires qu'Engie Electrabel a introduit. "Le démantèlement va coûter encore plus que ce qui avait été initialement estimé", a indiqué le président de la Commission. Le responsable dément toute pression politique dans la recommandation d'augmenter les provisions, alors que le gouvernement et Engie négocient autour d'une prolongation des centrales de Doel 4 et Tihange 3 et sur un plafond pour les provisions. "La Commission est indépendante. L'évaluation s'est faite sans tenir compte des négociations sur la prolongation, en toute indépendance."