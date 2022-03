Sortie du nucléaire : "Il faut réévaluer la situation à la lumière de ce qui se passe en Ukraine" affirme Jean-Marc Nollet

En décembre, le gouvernement confirmait la décision de sortir du nucléaire d'ici 2025 à deux conditions : une sécurité d'approvisionnement garantie et des prix maîtrisés. Tout portait à croire que le coprésident d'Ecolo exigerait l'application du plan de sortie (avant la date butoir du 18 mars). Pourtant, ce lundi dans le journal Le Soir, Jean-Marc Nollet annonce que ce ne sera pas le cas " Parce que le monde change, et nous voulons et devons en tenir compte. Tous les pays européens doivent réévaluer leur stratégie énergétique, la Belgique n’échappe bien entendu pas à la règle. Il faut réévaluer la situation à la lumière de ce qui se déroule en Ukraine. " Des paroles qui posent beaucoup de questions : Pourquoi ce revirement ? Les verts n'avaient-ils plus le choix face à la flambée de prix ? Est-ce encore techniquement possible et est-ce que ça ne place pas Engie dans une position de force ?

