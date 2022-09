Sortie du nucléaire : Engie dément toute discussion avec le gouvernement

Doel 3 sera le premier réacteur à être déconnecté du réseau en application de la loi sur la sortie du nucléaire. Le démantèlement proprement dit ne commencera pas dans l'immédiat.

Une phase post-opérationnelle s'ouvrira d'abord et s'étendra sur une période de 5 à 6 ans durant laquelle des travaux préparatoires au démantèlement seront menés, notamment l'évacuation du combustible et des déchets opérationnels ou le rinçage et la vidange des circuits.