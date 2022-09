Sortie du nucléaire : deux associations attaquent l’État belge en justice suite à l’arrêt de Doel 3

Et cela ne devrait pas tarder, selon Henri Marenne, le porte-parole de 100 Twh :

"Nous avons fait différents calculs de puissance et d’énergie nécessaire. Dans tous nos scénarios, nous avons besoin des centrales nucléaires. Nous nous basons sur les chiffres d’Elia, mais nous n’arrivons pas aux mêmes conclusions. Ils proposent de remplacer l’énergie nucléaire par des importations massives de l’étranger et la construction de centrales au gaz. Or, nous voyons que la construction de centrales gaz, dans le contexte actuel, c’est absurde. Par ailleurs, nos voisins européens, France et Allemagne, diminuent leur capacité privilégient leur approvisionnement national. Récemment, dans la région de Rozenheim en Allemagne, le réseau électrique était très instable et des épisodes de black-out inexpliqués. Ceux-ci se produisent alors que l’Allemagne arrête ses derniers réacteurs nucléaires. "

Selon, Henri Marenne nous devrions prendre exemple sur les Japonais. Ces derniers ont décidé de redémarrer les réacteurs de Fukushima alors qu’ils ont, pourtant, été le théâtre d’un accident majeur en 2011.

Henri Derenne poursuit : "Vous savez, ils pensent même en construire de nouvelles au Japon. Nous, aussi, nous devrions l’envisager au plus vite. Le 100% renouvelable est un mythe. Ça ne marchera jamais parce qu’à chaque pourcent de renouvelable investi, il faut un pourcent d’énergie fossile en back up. Ça veut dire qu’il faut, à chaque fois doublonner l’investissement. C’est complètement aberrant dans le contexte de nos engagements climatiques. Nous avons besoin d’une base solide de nucléaire. "