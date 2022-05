Sortie du nucléaire : chez Engie, l'exploitant nucléaire est presque exempté de dettes

L'exploitant nucléaire en Belgique, soit Electrabel, est quasiment exempté de dettes au sein d'Engie, a expliqué mardi le président de la Commission des Provisions Nucléaires (CPN), Luc Dufresne, devant la commission Energie de la Chambre. A ses yeux, il constitue un "pôle fort", les dettes se situant au niveau de la maison-mère.

La commission a entamé l'examen d'un projet de loi qui renforce le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé.

Le texte traduit en grande partie un avis de la CPN, qui veille sur ces provisions, et qui avait attiré l'attention du monde politique sur la nécessité d'accroître les pouvoirs de la Commission et de prévoir une série de dispositions pour permettre un meilleur contrôle et des garanties sur la disponibilité des sommes provisionnées.

"En grande partie, on nous a suivis", a souligné M. Dufresne.