Sortie du fossile russe : préaccord sur 20 milliards d’euros de subvention, dont 282 millions à la Belgique

Les ministres des Finances de l’Union européenne ont dégagé mardi à Luxembourg un préaccord sur le financement et la clé de répartition de 20 milliards d’euros de subventions additionnelles au plan de relance, nécessaires pour une sortie progressive des importations dans l’Union de carburants fossiles russes. La Belgique pourrait compter sur 282 millions d’euros.

"Aujourd’hui, nous avons franchi une étape importante dans le renforcement de l’autonomie de l’Europe vis-à-vis des carburants fossiles russes", a affirmé le ministre tchèque Zbyniek Stanjura, qui présidait la réunion.

"Cela aidera à renforcer la sécurité énergétique de l’Union et à répondre aux prix élevés de l’énergie, en investissant rapidement là où cela compte le plus", a ajouté le commissaire européen Valdis Dombrovksis.

C’est en mai dernier que la Commission avait proposé d’ajouter ce financement de 20 milliards d’euros à la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) du plan de relance post-covid de l’UE, afin d’accélérer la sortie des carburants russes.

Pour les grands argentiers européens, les moyens doivent être prélevés à 75% sur le fonds pour l’innovation de l’UE et à 25% sur la vente anticipée de droits d’émissions de CO2 à l’industrie, en les concentrant en début de période. La Commission avait quant à elle préconisé de tirer ces 20 milliards d’euros exclusivement de la mise aux enchères de quotas CO2 actuellement détenus dans une réserve de stabilité du marché.

"L’objectif du Conseil est de ne pas perturber le fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de l’UE tout en assurant un flux de revenus crédible".

Un meilleur résultat pour la Belgique

Avec une clé de répartition lui réservant 1,41% de l’enveloppe, la Belgique pourrait compter sur 282,139 millions d’euros.

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, n’était pas satisfait d’une première proposition en mai dernier reprenant les critères de répartition de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) du grand plan de relance post-covid de l’UE, qui auraient été défavorables à la Belgique. D’autres pays ont fait valoir leurs arguments. Au final, la clé de répartition a été modifiée en tenant compte de la politique de cohésion, de la dépendance des États membres à l’égard des combustibles fossiles et de la hausse des prix des investissements.

Le résultat final pour la Belgique est meilleur que la proposition originelle, même s’il est "un peu moins bon" que ce qui aurait pu être espéré ces derniers jours, dit-on de source belge. La volonté belge a été d’envoyer le signal qu’il fallait avancer.

Ces 20 milliards d’euros font partie d’un plan plus large de la Commission pour lever jusqu’à 300 milliards d’euros en prêts et subventions ("RePowerEU"), afin de dynamiser les investissements dans l’énergie renouvelable, réponse à long terme à la flambée des prix de l’énergie dans l’UE, alimentée par la guerre russe en Ukraine.

Une large part du montant – plus de 225 milliards – serait recyclée de prêts non sollicités du fonds de relance post-covid de l’UE, selon la proposition de la Commission. Plusieurs États membres réfléchissent toutefois encore sur l’opportunité de solliciter ces prêts au titre de la relance et non de RePowerEU, selon le ministre tchèque.

Le Conseil (États membres) devra encore négocier avec le Parlement européen le préaccord atteint ce mardi à 27. On s’attend à ce que le Parlement ne conteste pas la clé de répartition sur laquelle se sont entendus les États, mais il pourrait trouver à redire sur les sources de financement des 20 milliards.