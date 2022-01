Sortie des écoles : Tournai cherche des candidats surveillants pour renforcer la sécurité devant les établissements

Vous les croisez tous les jours à l’entrée des écoles. Aux heures de pointe, dans leur uniforme dédié, ils aident nos têtes blondes à entrer et sortir des cours en toute sécurité.

Problème, vu leur nombre actuellement, ces anges gardiens ne peuvent garantir la sécurité que devant quinze établissements alors que la ville de Tournai en compte septante.

Une formation pour les candidats

La ville souhaite donc grossir l’effectif actuel de vingt gardiens en accueillant de nouveaux bénévoles pour renforcer l’équipe. "Les candidats doivent avoir 18 ans", indique Valérie Paeleman, responsable du service prévention de la Ville de Tournai, "il faut avoir de la patience et ne pas prendre pour soi les éventuelles remarques qui fuseraient en situation".

La formation théorique dure quatre heures, une période durant laquelle toute la signalisation est passée en revue ainsi que les petits trucs pour s’assurer que l’automobiliste va bien s’arrêter quand il croise le regard du surveillant habilité. "Et puis il y a une formation pratique d’une demi-journée durant laquelle le policier accompagne le surveillant habilité" poursuit Valérie Paeleman.

Quels retours reçoivent ces surveillants?

"Il y a beaucoup de reconnaissance de la part des enfants, ils sont tous souriants et sympathiques, ils vous disent bonjour" assure Jean-François Demeyer, l’un des bénévoles en place, "et puis il y a la satisfaction d’être utile. Avec les automobilistes, ça dépend ! Il y a ceux qui sont compréhensifs et puis, comme partout, il y a des râleurs, on s’adapte à toutes les situations".

Si vous êtes intéressés par cette activité, vous pouvez contacter le service de prévention citoyenne de Tournai au 069 / 84 07 30 prevention.citoyenne@tournai.be