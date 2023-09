Sortie de NBA 2K24 : toujours plus de réalisme

Avec ProPlay, les développeurs peuvent directement numériser les mouvements de joueurs lors de vrais matchs NBA pour composer l’ensemble de leur gameplay. La technologie permet globalement d’augmenter la réalité et l’authenticité de chaque mouvement de manière un peu plus poussée. C’est aussi l’occasion de " calquer " beaucoup plus de joueurs.

Si cette technologie tient ses promesses, le réalisme et l’identification à ses joueurs préférés devraient s’en retrouver grandement améliorés.