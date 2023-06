Sortie de la vidéo de "Ditch" de 3RD SECRET, avec des membres de Soundgarden, Nirvana et Pearl Jam

Le groupe, dont la formation est complétée par Bubba Dupree, guitariste du groupe hardcore Void de Washington et du supergroupe de métal alternatif Hater (avec Cameron), ainsi que par les chanteuses Jennifer Johnson et Jillian Raye (coéquipière de Novoselic dans Giants in the Trees), a sorti par surprise son premier album en avril 2022, enregistré et mixé par Jack Endino, producteur de longue date de Seattle, et a donné son premier concert le même mois au Museum Of Pop Culture de Seattle.

3rd Secret a marqué la première collaboration de Cameron et Thayil sur un album depuis le décès en 2017 du chanteur de Soundgarden, Chris Cornell.

Kim Thayil a récemment exprimé son espoir de refaire équipe avec ses anciens compagnons de groupe sur un nouveau projet. " Je pense que nous avons tous les trois envie de faire de nouvelles choses ", a-t-il déclaré à propos de Cameron et du bassiste de Soundgarden, Ben Shepherd. "Nous aimerions certainement travailler ensemble."