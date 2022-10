Sortie de l'iPhone 14 : pourquoi cette escalade des prix ?

500 $ pour pouvoir produire un téléphone qui est vendu plus de 2.000 €. Que devient donc tout ce surplus ? Nous avons tenté de comprendre cela aussi. Et à cette fin, nous avons jeté un coup d'œil sur le bilan financier d'Apple. On y apprend que l'iPhone est le produit-phare de l'entreprise. L'iPhone génère plus de la moitié des revenus du groupe Apple. Il se vend bien plus que tous les autres produits. On apprend également que sur les trois derniers mois, Apple a gagné 35 milliards de dollars. L'entreprise a investi 6 milliards de dollars dans la recherche et 6 autres milliards dans l'administration du groupe. Il leur reste donc plus de 20 milliards de dollars de bénéfices nets.