Sortie de 206 km pour van Aert avec "arrêt café et éclairettes" chez Tiesj Benoot

Ce lundi, Wout van Aert a bouclé une sortie de quasi 6h... avec une belle pause du côté de Drongen, chez son équipier Tiesj Benoot. Le lieutenant du maillot vert du Tour 2022 se remet d’une lourde chute à l’entraînement, c’était il y a une quinzaine de jours en Italie. Benoot avait percuté une voiture à plus de 70 km/h. On ne devrait plus le revoir en course cette saison.

Wout van Aert a partagé sa sortie sur Strava en affirmant "qu’il avait été motivé par l’arrêt café et les bokkenpootjes gantois", des biscuits qu’il a partagés avec Tiesj Benoot.

Après sa pause-café, l’ex-champion de Belgique a repris son vélo, direction Anvers.