Sortie d'un coffret des musiques des meilleurs films de John Hughes : pourquoi faut-il redécouvrir son œuvre ?

Pour la première fois, la famille du regretté John Hughes a réuni dans un seul coffret l'intégralité des musiques de ses films essentiels tournés entre 1983 et 1989. Intitulé Life Moves Pretty Fast: The John Hughes Mixtapes, il sort ce 11 novembre.

C'est un petit événement pour les fans puisque ces bandes originales "n'avaient jamais été rassemblées ni même (publiées) film par film, alors qu'il mettait un soin particulier à organiser des bandes originales surtout pertinentes et dans l'air du temps". Il n'y avait jamais d'album sauf peut-être pour Breakfast Club avec le tube Don't You (Forget About Me) de Simple Minds.

John Hughes reste un acteur majeur de la culture cinématographique et musicale. Il a été le premier cinéaste des comédies avec des acteurs adolescents, révélant de jeunes acteurs comme Matthew Broderick. Il a aussi joué un rôle déterminant en ouvrant le marché des États-Unis aux groupes de la new wave et cold wave britannique.

Dans ce coffret, on retrouve aussi des œuvres de Kate Bush, Oingo Boingo ou OMD.