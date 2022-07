Sortie BD : Votez Ducobu !

A côté de séries au genre clairement identifié comme le western la science-fiction ou la BD historique se trouve au rayon humour un sous-genre un peu particulier : la BD à cancre attachant représentée par des personnages comme Calvin de Calvin & Hobbes, le Génial Olivier, Titeuf, le petit Spirou ou encore le grand Duduche du malheureux Cabu. A ceux-ci on peut ajouter également le célèbre élève Ducobu dont sort le 26e album.

Ducobu est né en 1992 de la plume de Zidrou pour le scénario et de Godi pour le dessin. Véritable succès populaire, la série aligne des chiffres impressionnants : 26 albums vendus à 5 millions d’exemplaires, des romans et 4 films qui ont drainé 44 millions de spectateurs dans les salles. De quoi rendre jaloux pas mal de scénaristes et d’auteurs tant du 7eme que du 9eme ART.