Sortie BD : Un grand Bourgogne oublié – 12 bouteilles à la mer

On se souvient d’Emmanuel "Manu" Guillot comme étant le héros du premier tome de cette série gourmande et vineuse. Dans l’album inaugural on le voyait partir dans une quête pour l’identification d’un vin de Bourgogne découvert par hasard, ici c’est un Madère qui va lui titiller les papilles. Un Madère objet de toutes les convoitises au vu de sa possible origine historique. Au-delà du suspense lié à cette nouvelle enquête, il y a un album de passionnés et d’érudits de l’œnologie au sens large. Si vous ignoriez ce qu’est un vin muté, une solera ou tout simplement ce qui fait les particularités d’un vin de Madère, n’hésitez pas. Erudit mais jamais pesant dans ses explications l’album vous ouvrira à un peu des secrets du monde de la vigne.

Toujours avec Richez au scénario et Guilloteau au dessin et le "vrai" Manu Guillot comme co-scénariste et conseiller technique, le bouquin se lira comme les 2 précédents avec un petit verre (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé) à portée de main.

TITRE : Un grand Bourgogne oublié : 12 bouteilles à la mer

AUTEURS : Guilloteau (D) et Richez & Guillot (S)

EDITEUR : Grand Angle

Denis MARC